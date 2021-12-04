В Ухте 17-летний водитель стал причиной ДТП с тремя пострадавшими

Фото: ГИБДД по Коми.

В Ухте вчера, 3 декабря, случилось ДТП. Несовершеннолетний парень стал причиной дорожно-транспортного происшествия. Подробности сообщает ГИБДД по Коми.

Как говорится в сообщении Управления, водитель автомобиля ВАЗ-21140 двигался по улице Заводской около 11:35 и вдруг не справился с рулевым управление. Парень выехал на встречку, где и столкнулся с а/м ВАЗ-21053. Пострадали все: 17-летний водитель ВАЗ-21140, его пассажир 1982 года рождения, а также водитель а/м ВАЗ-21053 – мужчина 1971 года рождения. Получили травмы различной степени тяжести.

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Известны подробности происшествия (подробности)