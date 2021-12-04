Экс-министр спорта Коми Николай Бережной скончался от коронавируса

Фото: минспорта Коми.

Скончался экс-министр спорта Республики Коми Николай Бережной. Трагическое событие случилось сегодня утром, 4 декабря 2021 года, сообщили "Комсомолке" в ранее возглавляемом усопшим ведомстве. 19 декабря мужчина должен был отпраздновать свой 58-й день рождения.

По данным "Комиинформа", экс-руководитель ведомства скончался от последствий заболевания коронавирусной инфекцией. Пока дата и время прощания и похорон неизвестны.

*** Родился 19 декабря 1963 года в Воронежской области, село Лосево Павловского района. Николай Бережной работал в министерстве спорта Коми с 1999 по 2000 год, прошел большой путь от главного специалиста отдела до руководителя ведомства. В последнее время возглавлял спортивную школу олимпийского резерва в Сыктывкаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Бережной рассказал о подготовке к чемпионату мира по бенди

Министр надеется, что ничто не помешает достойно провести его (подробности)