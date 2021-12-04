Молодые мамы Коми в 2022 году получат «подарок новорожденному»

Фото: архив КП.

В 2022 году молодых мам ждет приятный сюрприз. Они примут участие в комплексной акции «Подарок новорожденному». Женщины получат набор для ухода за детьми в первые месяцы жизни малыша. Предположительно, стоимость «подарка» составит 2500-5000 рублей.

Сейчас региональный минздрав прорабатывает состав набора, алгоритм и сроки запуска мероприятия. Цель акции, на которую в 2022 году заложено 19 млн рублей, – повышение рождаемости и снижение детской смертности в регионе.

Между тем, по данным Комистата, за шесть месяцев 2021 года в республике родились 3 564 ребенка, что на 114 меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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