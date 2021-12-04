«Он выпрыгнул с пятого этажа»: в Печоре волонтеры борются за жизнь и здоровье кота, чьи хозяева сгорели в огне

Кузя пока не понимает, что с ним делают и как дальше жить. Но мы уверены, что у котика все будет хорошо. Фото: Ольга Викторова.

Страшный пожар случился 29 ноября в Печоре. В огне произошло сразу три смерти: мужчина и две женщины. Удивительное стечение обстоятельств, но в смертельной ловушке удалось выжить... коту погибших Кузе. Вот уж воистину поверишь в поговорку о том, что у котов – девять жизней! Подробности расскажет «КП-Коми».

В тот день спасатели прямо выносили людей из полыхающих комнат: всего им удалось вытащить пятерых. Медики экстренно оказывали им помощь, однако с тремя сделать что-либо были уже не в силах – они были мертвы: две женщины 49-ти лет и 52-летний мужчина. Слава богу, детей среди жертв огня не оказалось.

Пожар в общежитии в Печоре. Скрин видео.

Сегодня стало известно, что в том страшном зареве выжил кот Кузьма, любимый питомец погибшей семейной пары!

– Кузя спасся сам, он выпрыгнул в разбитое окно пятого этажа, – говорится в сообщении печорского паблика. – На улице его и подобрала добрая женщина Елена.

Сейчас счастливчик Кузя находится у волонтеров группы «Три лапы». Добровольцы рассказывают, что в тот день котика экстренно привезли в ветклинику, где оказали первую помощь – Кузя очень серьезно пострадал от пожара.

У животного оказался сломан верхний клык, повреждена нижняя губа, обожжены нос и ушки, опалена вся шерсть. И очень сильно травмированы лапы – от огня сильно обожжены подушечки. «На них страшно смотреть», признаются добрые люди.

Лапы Кузи обязательно вылечит ветеринар. Как и напуганное маленькое сердечко. Фото: Ольга Викторова.

– Животному поставили капельницу и сделали уколы, в течение нескольких часов срезали прилипшую пластмассу с шерсти, – рассказывают волонтеры. – Он очень ласковый, любит обниматься. Но пока не может ходить, а только лежит и тихонько плачет.

– Только Кузьма и остался, – сетуют комментаторы. – Хозяев уж похоронили...

Уже известно, что после выздоровления кота Кузю к себе заберет осиротевший взрослый сын погибших Павел. Гибель родителей стала для него настоящим горем и шоком. Мужчина до сих пор не может поверить в произошедшее.

– Я тебя любил... Я тебя всегда буду помнить, моя мама, – попрощался с родным человеком Павел.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Следователи Коми возбудили уголовное дело по факту гибели людей.

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