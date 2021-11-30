«Всегда буду помнить тебя, моя мама»: в Коми пожар унес жизни троих человек

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В Печоре произошел страшный пожар в общежитии, который унес жизни троих людей: двух женщин и одного мужчины. Огонь вспыхнул в комнате на пятом этаже. Сообщается, что спасатели смогли эвакуировать еще пятерых.

Как удалось выяснить «КП-Коми», двумя погибшими являются семейная пара. По словам близких, недавно чета сделала ремонт в своем жилище и никто даже не мог подумать, что из этой квартиры будут выносить трупы, одного за другим.

У пары остался взрослый сын. Гибель родителей стала для него настоящим горем и шоком. Мужчина до сих пор не может поверить в произошедшее.

- Я тебя любил... Я тебя всегда буду помнить, моя мама, - попрощался с родным человек Павел.

Сейчас печорец готовится к прощальной церемонии.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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