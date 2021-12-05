В Коми суд вынес определение похитителю кроликов

Похититель кроликов остался без наказания. Фото: Нина ЮШКОВА

В Коми традиционно из-за алкоголя чуть не случилась семейная драма. Еще и кролики оказались замешаны. Но, к счастью, все закончилось вполне благополучно.

Осенью 2020 года года 28-летний житель Усть-Вымского района что-то отмечал, у него было бурное застолье, во время которого закончилось спиртное. И тут молодой мужчина решил обокрасть родного дядю, разводившего кроликов.

Племянник залез в чужой сарай, взял лопоухих и засунул их в мешок. А затем продал и купил на вырученные деньги алкоголь.

Когда обнаружилась пропажа, вор, причинивший ущерба на 10 тысяч рублей, во всем сознался. Удивительно, но дядя его простил, так как нерадивый племянник все-таки возместил вред и вернул деньги. Поэтому похититель кроликов отделался определением, а не приговором Усть-Вымского районного суда.

Уголовное преследование прекращено.

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