В Коми Mazda въехала в погрузчик

Фото: архив КП.

В Коми 4 декабря вечером, в районе 18.00, случилось ДТП, в результате которого пострадала молодая женщина за рулем Mazda.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Сысольском районе. По сообщению ГИБДД по Коми, дама 1993 года рождения ехала по дороге Чебоксары – Сыктывкар в направлении села Первомайск.

Как вдруг на дороге она столкнулась с погрузчиком, которым управлял мужчина 1989 года рождения. Погрузчик с включенными маячками двигался задним ходом.

Автоледи ушиблась, но госпитализация не потребовалась.

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