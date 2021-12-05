На пожаре в ухтинском поселке пожарные нашли тело пенсионера

Фото: архив КП.

За минувшие сутки в городах и районах Коми произошло пять пожаров. В одном из них погиб мужчина - пенсионер 1957 года рождения. Подробности сообщает МЧС по Коми.

В районе 11 утра пожарным Ухты поступил сигнал: горит квартира в МКД по Авиационной в поселке Дальний.

На место ЧП пожарные приехали спустя 8 минут после звонка. К их прибытию из горящего дома самостоятельно выбрались 20 человек. Меньше чем за час огонь был потушен.

К несчастью, на пепелище спасатели нашли тело мужчины. Им оказался пенсионер 1957 года рождения.

Уточняется, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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