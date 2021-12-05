Лыжник из Коми Илья Семиков взял серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Фото: архив КП. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

Российские лыжники стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, сообщают РИА Новости. В составе Сборной России был и лыжник из Республики Коми Илья Семиков.

Российские лыжники стали вторыми в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в Норвегии. Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов показали хороший результат, но он оказался на 0,2 секунды хуже золота.

Россиян опередили норвежцы, которые показали лучший результат - 1 час 14 минут 58,7 секунды: Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо.

На третьем месте оказалась также команда Норвегии: Пол Голберг, Мартин Левстрем Нюэнгет, Ханс Кристер Холунн, Харальд Амундсен (+1,2).

Уточняется, что еще одна российская команда заняла четвертая команда: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Россияне финишировали с результатом в +1,4 секунды.

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