Жители Сыктывкара смогут лицезреть комету Леонарда сегодня ночью

Фото: Дэн Бартлетт.

Сыктывкарцы сегодня вечером и ночью могут лицезреть ретроградную долгопериодическую комету С Leonard A1, обрадовали члены Сыктывкарского астрономического клуба.

Вечером и ночью ожидается чистое небо, поэтому комету можно увидеть в ночь с воскресенья на понедельник, примерно с 1:30 до 5:30 утра. Смотреть надо за восходящей альфа Волопаса Арктуром, находящейся на северо-востоке, востоке.

- Над ней [восходящей альфой] и правее будет комета. Ее блеск оценивается на сегодня в 5,5 m, что может позволить найти ее невооруженным взглядом, - подчеркнули в астроклубе. При этом сожалеют, что массовый выезд невозможен по причине неудобного времени - ночи, и погодных условий - низкой температуры воздуха.

Чтобы запечатлеть в памяти комету С Leonard A1 наверняка, члены астроклуба рекомендуют использовать бинокль и телескопы с увеличением не более 30х.

*** Комета была обнаружена 3 января 2021 года на снимках, полученных 1,5-метровым телескопом-рефлектором небесного обзора Catalina Sky Survey (США, штат Аризона) астрономом Грегори Дж. Леонардом. Она может стать самой яркой кометой 2021 года.

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