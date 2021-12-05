В Коми назвали пятерку самых зараженных коронавирусом муниципалитетов

Фото: архив КП.

Оперштаб обнародовал статистику самых зараженных коронавирусом территорий в Коми. Наибольший прирост традиционно дал Сыктывкар – 72 случая.

На втором месте – Ухта: 52 инфицированных, на третьем – Воркута: 20 случаев. Четвертое и пятое место традиционно заняли Усинск и Сосногорский район: 18 и 17 случаев заражение соответственно.

Сообщается, что все инфицированные находятся под пристальным наблюдением медиков. Сейчас таковых 8 314 человек.

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