Лыжница из Коми Юлия Ступак завоевала золото на Кубке мира в Норвегии

Российская сборная. Скрин видео.

Сегодня, 5 декабря, в Норвегии завершился второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Первая женская сборная России завоевала золото. В составе команды бежала и наша лыжница из Коми Юлия Ступак (Белорукова).

Спортсмены состязались в эстафете 4х7.5 км, 4х5 км. Первые два этапа лыжницы (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) преодолели классическим стилем, последние два – свободным. На втором месте оказались лыжницы из Швеции (-1,1 секунды), третьими стали норвежки (+1,2).

– Ожидание – самое ужасное. Это страшно, я не могу смотреть. Потом Непряева пришла, слава богу. У нас американские горки. Девчонки – огромные молодцы! Наталья и Таня сделали мощный фундамент, благодаря которому Веронике уже было проще, – прокомментировала победу Ступак.

Между тем, вторая сборная России (Яна Кирпиченко, Анастасия Фадеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина) финишировала восьмой (+1.56,5).

Напомним, сегодня в Лиллехаммере прошла эстафета и у мужчин. Вторая российская сборная, в состав которой входит и лыжник из Коми Илья Семиков, финишировала с серебром. Первая команда заняла четвертое место.

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