Владимир Путин поблагодарил жителей Коми

Фото: пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым поощрил нескольких жителей Коми. Он отметил многолетний труд отдельных профессионалов и поблагодарил их.

В частности, благодарность объявлена машинистке подъемной машины, трудящейся в «ЛУКОЙЛ-Коми», Раисе Назимовой, ведущему инженеру филиала РЖД в Сосногорске Галине Ждан и замдиректора по общим вопросам «ЛУКОЙЛ-Коми» в Усинске Селибия Ордашева. Им также объявлена благодарность за трудовые успехи.

Вдобавок Владимир Путин отметил вклад в работу школ и других образовательных учреждений во время пандемии. В частности, благодарности за это удостоилась директриса санаторной школы-интерната Воркуты Елена Чупрова.

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