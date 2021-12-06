В Сыктывкаре выросли цены на бензин на заправках одной компании

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Накануне стало известно об очередном повышении цен на автомобильное топливо. Однако стоимость бензина и дизеля увеличилась только на АЗС «Лукойла», отмечает «Комиинформ».

В частности, на 20 копеек подорожал литр АИ-92 и АИ-95: теперь они стоят 47,42 и 49, 63 соответственно. Бензин сотой марки стоит теперь 57,37, подорожав на 30 копеек. Дизельное топливо прибавило в цене 15 копеек, увеличившись до 53 рублей ровно.

Цены в «Компании 2000» и «Движении Коми» пока остались без изменений.

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