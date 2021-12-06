Наталья Хозяинова дала ответ на критику уборки снега в Сыктывкаре

Фото: Дарья ЮДИНА

Глава администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова в интервью ГТРК «Коми гор» ответила горожанам на претензии по поводу уборки снега. Ранее жители столицы республики стали активно жаловаться в соцсетях на то, что сугробы остались на автодорогах и тротуарах.

По словам мэра, все организации, задействованные в уборке и вывозе снега, регулярно передают отчет по выполненной работе, и все это контролируется. Сити-менеджер разъяснила, что город разделен на сектора, по которым передвигаются работники. Одновременно все районы охватить не удается.

Основное внимание уделяется центру города – с него и начинается уборка, а далее сотрудники смещаются в сторону периферии. Кроме того, уборка проходит днем, а вывоз снежных масс – ночью. В связи с этими несколькими факторами Наталья Хозяинова попросила воспринимать подобные неудобства со спокойствием.

Помимо прочего, мэр поделилась интересным фактом: из-за того, что снег, вывезенный из города, размещают на мусорном полигоне, стоит это около 20 млн рублей. Этой же суммой можно покрыть замену всех остановочных павильонов Сыктывкара.

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