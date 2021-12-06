Комистат сообщил об увеличении зарплаты жителей

Зарплаты учителей оказались ниже средней по региону Фото: "КП" Архив

В период с 1 января по 1 октября этого года средняя зарплата жителей Коми увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно информации Комистата, размер зарплаты подрос на 3,6 процента. Он составил чуть более 58,7 тысяч рублей.

Ожидаемо самые высокие средние зарплаты – в секторе газо- и нефтедобычи. В этой сфере сотрудники получают около 116 тысяч рублей. Относительно крупные зарплаты у людей в сфере транспорта, трубопроводного и сухопутного, там работникам начисляют 91 тысячу рублей каждый месяц.

Госслужащие в среднем зарабатывают около 66,6 тысяч, работники образования – 43,7 тысяч, а здравоохранения – 52,7 тысяч рублей.

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