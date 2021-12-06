За сутки в Сыктывкаре 74 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 6 декабря, в Сыктывкаре зафиксировали 74 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 60 человек, а за все время – 74 251. За последние сутки в Коми заболели 279 человек. За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 91 691 человека.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 74 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 50 человек, в Воркуте – 21, в Усинске – 19, а в Сосногорском районе – 18. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8 314 человек. За сутки скончались три человека, а за весь период пандемии – 2350. На сегодняшний день 368 080 человек сделали прививки от коронавируса. Уточняется, что речь идет о первом компоненте.

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