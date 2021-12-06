Трое жителей Коми пытались обжаловать приговор за нелегальную торговлю алкоголем

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Троим жителям Ухты не удалось обжаловать приговор за нелегальную торговлю алкоголем, Верховный суд Коми оставил решение без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в прошлом году трое ухтинцев купили более 16 тысяч немаркированных спецмарками поллитровых бутылок водки и 120 десятилитровых канистр безводного этилового спирта. На эти цели злоумышленники потратили почти 4 миллиона рублей. Алкоголь ухтинцы хранили в арендованном гараже. Они успели продать только 20 бутылок водки на сумму 4600 рублей. После этого деятельность бутлегеров пресекли правоохранители.

Первого сообщника посадили на 2,5 года и оштрафовали на 999 492 рубля, второго – посадили на 4,5 года и оштрафовали на 1,1 миллиона рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Третьего ухтинца приговорили к четырем годам лишения свободы и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Сторона защиты обжаловала решение, но Верховный суд Коми оставил жалобу без удовлетворения.

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