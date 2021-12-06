Прокуратура Коми взяла на контроль ситуацию с утечкой на газопроводе «Ухта-Войвож»

В Коми прекращено газоснабжение котельных Кэмдин и Лайково Фото: архив "КП"

В Коми четыре населенных пункта переведены на резервное отопление. Это произошло из-за утечки газа на газопроводе высокого давления «Ухта – Войвож».

По данным МЧС республики, газоснабжение котельных прекращено в поселке Кэмдин и деревне Лайково, что находятся под Ухтой. Сейчас на месте аварии работают специалисты, чтобы оперативно ликвидировать утечку газа.

Данный инцидент привлек внимание и региональной прокуратуры. В ведомстве заявили, что ситуация взята на контроль.

- На месте порыва проводятся ремонтные работы. Прокуратура Ухты по поручению региональной прокуратуры контролирует ситуацию в целях недопущения нарушения прав жителей указанных населенных пунктов, - сообщили в пресс-службе.

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