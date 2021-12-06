Прощание с бывшим министром спорта Коми состоится 7 декабря

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

В Коми 7 декабря простятся с экс-министром спорта республики Николаем Бережным. Напомним, бывший глава ведомства умер от последствий коронавируса, с которым он боролся.

Как сообщили в пресс-службе министерства, прощальная церемония запланирована на 9:30 7 декабря. Всех желающих проводить Бережного в последний путь приглашают в ГБУ РК «Спортивная школа №1» по Первомайской улице, дом 76.

Затем 11:30 в Свято-Казанском храме состоится отпевание. Николай Бережной будет похоронен на Краснозатонском кладбище.

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