Жителям Коми салат «Оливье» обойдется на 15% дороже в 2021 году

ЭКОНОМИКА Оливье и селедка под шубой подорожали на 15–25% Фото: Архив "КП"

В России подорожали продукты, используемые для приготовления традиционных новогодних салатов. По данным издания «Известия», рост цен составил 15-25%.

Так, оливье на четыре порции теперь обойдется россиянам в 416 рублей. Это на 15% дороже, чем было годом ранее. Селедка под шубой и вовсе подорожала на 25% - 209 рублей.

Сообщается, что все ингредиенты выросли в цене. Минимальный рост стоимости был замечен на консервированные овощи, горошек, вареную колбасу. Максимальный - на картофель: аж 80%.

Также выросли в цене морковь (+41%), репчатый лук (+33%), майонез и яйца (+28%).

С селедкой под шубой ситуация аналогичная. За год ни один ингредиент не подешевел, сообщает Росстат. Минимально подорожала сама селедка - на 11%. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее. Картофель увеличился на почти 80%, свекла и морковь - на 41%, репчатый лук - на 33%, майонез и яйца - на 28%.

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