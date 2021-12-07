В спортшколах Сыктывкара отменили занятия до 11 декабря

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Глава Минспорта Коми Наталья Карина подписала приказ о временном прекращении занятий в спортивных школах Коми. Запрет вступил в силу накануне и продлится до 11 декабря.
До субботы также нельзя будет проводить в дворцах спорта и других подобных учреждениях массовые мероприятия для детей. Исключение можно сделать только для событий всероссийского и межрегионального уровня.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Минспорта региона, ограничения связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, ситуация с этими вирусами в Сыктывкаре может сложиться крайне неблагоприятно.
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