В спортшколах Сыктывкара отменили занятия до 11 декабря

Фото: pexels

Глава Минспорта Коми Наталья Карина подписала приказ о временном прекращении занятий в спортивных школах Коми. Запрет вступил в силу накануне и продлится до 11 декабря.

До субботы также нельзя будет проводить в дворцах спорта и других подобных учреждениях массовые мероприятия для детей. Исключение можно сделать только для событий всероссийского и межрегионального уровня.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минспорта региона, ограничения связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, ситуация с этими вирусами в Сыктывкаре может сложиться крайне неблагоприятно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 13-летняя лыжница потеряла сознание на трассе (подробности)