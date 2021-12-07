В Сыктывкаре изменилось возрастное соотношение больных ковидом

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Сыктывкарская администрация опубликовала данные о возрасте больных ковидом в городе. Речь идет о тех, кто заболел за последнюю неделю с 29 ноября по 5 декабря.

Самыми частыми пациентами вновь стали люди 30-49 лет: из 542 зараженных 139 принадлежат именно этому возрасту. На втором и третьем местах оказались горожане старше: 113 пациентов возраста 50-64 лет и 92 пенсионера. Что необычно, чаще стали болеть школьники – из них 74 заболевших не старше 14 лет.

В целом в городе отмечают позитивную тенденцию по заболеваемости: за неделю темп прироста больных ушел в минус (-12,3%).

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