Распространение коронавируса в Коми дошло до минимума за последние полтора месяца

Фото: pexels

В видеообращении главы Коми Владимира Уйбы прозвучала довольно позитивная информация о протекании пандемии в регионе. Со слов руководителя республики, накануне были зафиксированы минимальные показатели прироста заболевших за последние полтора месяца.

Глава региона подчеркнул, что заболеваемость в республике обеспечивают в основном те, кто избегает прививок, а доля вакцинированных среди заболевших никогда и не превышала десятой части от общего числа зараженных. Высокий прирост обеспечивают и те, кто нарушил требования вакцинации: решил не делать повторную прививку через полгода или отправился в людные места и на вечеринки сразу же после укола.

Напомним, за сутки к 6 декабря в Коми выявили 279 зараженных ковидом. Кроме того, оказалось, никто из больных не был вакцинирован. Владимир Уйба отметил, что число пациентов все еще внушительное, пусть и оказалось меньше показателей за последнее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки в Сыктывкаре 74 человека заразились коронавирусом (подробности)