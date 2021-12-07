В Коми хотят ввести закон против несправедливых штрафов

Депутаты уже поддержали законопроект Фото: Архив "КП"

Накануне Госсовет Коми рассматривал законопроект, направленный на защиту жителей от необоснованных штрафов. Инициатива касается водителей и взысканиях, которые назначаются на основании данных дорожных камер.

Спикер регионального парламента Сергей Усачев отметил, что система порой дает сбои, и водителям необходимо через суд доказывать свою правоту. То есть перед автовладельцами встает выбор: или тратить время на оспаривание штрафа, либо заплатить взыскание за нарушение, которого не было.

Законопроект предлагает ввести единые требования к камерам и правилам их эксплуатации, а также к самим записям, на основании которых получен штраф. Также в новом документе прописаны правила размещения камер, местах их расположения.

Парламентарии приняли закон и надеются, что новые меры помогут снизить число несправедливых штрафов.

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