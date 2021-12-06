Стало известно, когда устранят аварию на газопроводе в Коми

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Аварию на газопроводе «Ухта – Троицко-Печорск» планируют устранить к девяти часам вечера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Троицко-Печорского района.

Как сообщалось ранее, в Коми четыре населенных пункта переведены на резервное отопление. Это произошло из-за утечки газа на газопроводе высокого давления «Ухта – Войвож». На месте аварии работают специалисты, чтобы оперативно ликвидировать утечку газа. Данный инцидент привлек внимание и региональной прокуратуры. В ведомстве заявили, что ситуация взята на контроль.

Пять газовых котельных Троицко-Печорска и поселка Нижняя Омра перешли на резервное топливо. Обслуживающие организации провели работу по сохранению теплового контура в жилых зданиях с оповещением жителей. Аварийная бригада занимается устранением последствий аварии. Планируется, что все необходимые работы завершатся к девяти часам вечера.

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