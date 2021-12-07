На трассе в Коми 55-летний водитель «УАЗ-Патриота» вылетел в кювет

Фото: УГИБДД МВД по Коми

На трассе в Коми произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по республике.

Известно, что 55-летний водитель «УАЗ-Патриота» не справился с управлением авто на 44 км участка Печора - Каджером и вылетел в кювет. По словам госавтоинспекторов, мужчина проигнорировал ряд факторов, которые предотвратили бы аварию: плохую погоду и не безопасную скороость движения. В результате машина оказалась опрокинута на бок.

В салоне УАЗа в этот момент была 38-летняя женщина. Она получила разрыв акромиально-ключичного сустава, закрытый перелом третьего ребра и ссадину лба. По словам сотрудников ГИБДД, женщина не была пристегнута.

По данному факту начата проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте 17-летний водитель стал причиной ДТП с тремя пострадавшими (подробности)