«Сотрудник ЦБ» украл у женщины из Коми 145 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Вуктыла 1962 года рождения 145 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка. Собеседник заявил, что горожанка может получить кешбэк в размере 16 тысяч рублей. Затем мужчина попросил ее отправить персональные данные банковской карты, коды доступа и одноразовые смс-пароли. Жительница Вуктыла так и сделала, что с ее счета было списано 145 тысяч рублей. О таких схемах мошенничества женщину ранее предупреждали полицейские.

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