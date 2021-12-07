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Происшествия7 декабря 2021 7:42

Жительницу Коми судили за то, что она обвинила знакомого в изнасиловании

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Интинский городской суд признал 39-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 26 октября пьяная женщина позвонила в полицию и сообщила, что знакомый пытался ее изнасиловать. В ходе проверки эта информация не подтвердилась. Женщина призналась, что таким образом решила отомстить приятелю, который не оказал ей должных знаков внимания. Уголовное преследование в отношении интинки суд прекратил. Жительницу Коми оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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