Жительницу Коми судили за то, что она обвинила знакомого в изнасиловании

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Интинский городской суд признал 39-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 26 октября пьяная женщина позвонила в полицию и сообщила, что знакомый пытался ее изнасиловать. В ходе проверки эта информация не подтвердилась. Женщина призналась, что таким образом решила отомстить приятелю, который не оказал ей должных знаков внимания. Уголовное преследование в отношении интинки суд прекратил. Жительницу Коми оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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