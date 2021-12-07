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Здоровье7 декабря 2021 11:21

Пятерка самых зараженных ковидом муниципалитетов в Коми остается неизменной

Источник:kp.ru
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Выявлено ПЦР-тестированием 91 964 случая заболевания COVID-19

Выявлено ПЦР-тестированием 91 964 случая заболевания COVID-19

Фото: Архив "КП"

В Коми снижается число новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за сутки официально было подтверждено еще 273 факта инфицирования.

Самым зараженным городом остается Сыктывкар. Там ковид был обнаружен у 71 человека. На втором месте - Ухта с 50 случаями заболевания. Тройку лидеров замыкает Воркута (+20).

В пятерке также были отмечены Усинск (+18) и Сосногорский район (+16).

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