Пятерка самых зараженных ковидом муниципалитетов в Коми остается неизменной

Выявлено ПЦР-тестированием 91 964 случая заболевания COVID-19
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В Коми снижается число новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за сутки официально было подтверждено еще 273 факта инфицирования.
Самым зараженным городом остается Сыктывкар. Там ковид был обнаружен у 71 человека. На втором месте - Ухта с 50 случаями заболевания. Тройку лидеров замыкает Воркута (+20).
В пятерке также были отмечены Усинск (+18) и Сосногорский район (+16).
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