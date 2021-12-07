Стало известно, в каких числах декабря жители Коми получат пенсии

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Отделение ПФР по Коми опубликовало график выплат пенсий жителям республики в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Люди с фамилиями на буквы А-К получат пенсии 10 декабря, а с фамилиями на буквы Л-Я – 21 декабря. Речь идет о жителях Коми, получающим выплаты на счета, открытые в Сбербанке. Тем, кто получает их в других банках, деньги переведут 17 декабря. Доставлять пенсии и социальные выплаты через отделения почтовой связи будут по утвержденному графику. О датах выплатах пенсии станет известно в конце года.

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