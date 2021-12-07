В Сыктывкаре столкнулись два авто: пострадали два человека

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Во вторник, 7 декабря, в Сыктывкаре столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 16.00. По предварительным данным, 43-летний мужчина ехал за рулем Hyundai Solaris по улице Маркова в сторону Станционной. В районе кардиологического диспансера он не справился с управлением. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Hyundai. Из-за узкой проезжей части движение по улице Маркова было остановлено. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

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