Школьные столовые в Коми продают еду с почти двукратной наценкой

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Накануне в Госсовете Коми была озвучена информация по детскому питанию в начальной школе. Контрольно-счетная палата региона проверила расходы на эти цели в школах Усть-Вымского района и Сыктывкара. Глава КСП региона Игорь Гурьев озвучил итоги инспекции.

В частности, члены комиссии нашли несколько нарушений. Во-первых, блюда не соответствовали требованиям к размеру порций и ее калорийности: общий недовес за 5 дней составил свыше 95 кг, и это при том что в самом рационе уже наблюдается недостаток в свежих овощах и салатах. Во-вторых, перемены для обеденного перерыва во многих школах сократили, и школьникам приходилось стараться все съесть менее чем за 20 минут, положенные по правилам.

В-третьих, платные услуги в столовых оказались с дикой наценкой: порой ее размер доходил до 86%. Эти услуги оказывают предприятия, работающие на территории учреждений с помощью оборудования, которые предоставляет школа, не тратясь на коммунальные услуги, которые также оплачивает школа.

По словам руководительницы управления образования Сыктывкара Ольги Бригиды, большинство проблем уже удалось решить. Калораж и вес подгоняют в недельный норматив, поскольку в течение дня держать над ним контроль достаточно сложно. Перемены ранее приходилось перекраивать из-за пандемийных мер, сейчас этот вопрос уже тоже не стоит. А вот с салатами возникают трудности, поскольку во многих школах просто нет места для холодного цеха.

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