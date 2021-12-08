Мужчина из Ухты поругался с полицейскими в машине скорой помощи и угнал автомобиль

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В Ухте состоялся суд над О.Н. Артеевым, которого признали виновным сразу в нескольких преступлениях. Ранее уже отбывавший уголовное наказание горожанин снова отправится в колонию за угон и оскорбление полицейских.

По информации суда, мужчина сам позвонил в полицию и рассказал, что его избили. Он попросил прислать полицию и скорую. Однако медики увидели совершенно здорового человека, на что полицейские пригласили ухтинца в отдел, чтобы со всем разобраться.

Артеев сначала согласился и сел вместе с полицейскими в машину скорой помощи. Там он внезапно начал ругаться на правоохранителей и поливать их нецензурной бранью. А через месяц после этого мужчина угнал с работы автомобиль, на котором катался всю ночь по Ухте и Сосногорску.

За все это его отправили в колонию строгого режима на год и 9 месяцев.

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