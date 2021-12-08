В Коми открыли две зимние переправы

Фото: pexels

МЧС Коми сообщает об открытии еще двух ледовых переправ в регионе. Одна из них автомобильная, вторая – пешеходная.

Так, на реке Ижма между селами Ижма и Мохча Ижемского района открыли автомобильную переправу грузоподъемностью 3 тонны. На реке Вычегда на территории Сыктывкара в районе Алешино начала работать переправа для пешеходов Сыктывкар – Седкыркещ.

Всего в регионе планируется открыть 98 автомобильных и 4 пешеходных переправы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два района Коми объявили актированный день из-за морозов (подробности)