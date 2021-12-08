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Происшествия8 декабря 2021 6:49

В Коми на рабочем месте умер сотрудник «Газпром газораспределение Сыктывкар»

Источник:kp.ru
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Мужчина упал замертво прямо в разгар рабочего дня

Мужчина упал замертво прямо в разгар рабочего дня

Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксирован смертельный случай на производстве. Как сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции, трагедия произошла в начале декабря в филиале АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в Емве.

Сотрудник службы проводил плановые работы по врезке вновь построенного газопровода низкого давления. В какой-то момент мужчина почувствовал острую боль в области груди. Однако экстренно прибывшая скорая помощь не сумела спасти работника: он умер до приезда медиков.

- Обстоятельства трагедии уточняются. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая, - сообщили в инспекции.

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