Сыктывкарец взял в кредит миллион рублей и вложил в «биржу»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Эжвинского района Сыктывкара 1967 года рождения взял в кредит больше миллиона рублей и перевел их мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарец случайно обратил внимание на всплывающую интернет-рекламу брокерской компании, которая сулила баснословную прибыль по вкладам. Мужчина перешел по ссылке и оформил заявку. После этого ему позвонил представитель брокера и рассказал, что за каждым клиентом будет закреплен свой финансовый консультант.

Целый месяц сыктывкарец переводил деньги на банковские счета различных физических лиц. В личном кабинете на страничке сайта эжвинца информация о прибыли постоянно увеличивалась. Мужчина полагал, что проценты по суммам его вкладов действительно растут. Далее ему предложили вложить еще большую сумму, что увеличить прибыль. Житель Коми оформил кредиты в трех разных банках на общую сумму более миллиона рублей. Однако потом выяснилось, что вывести деньги он не может. Связь с консультантами также прекратилась. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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