В Коми за 4 миллиарда рублей хотят построить ковидный госпиталь

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В Коми за 3,5-4 миллиарда рублей планируют построить быстровозводимый ковидный госпиталь. Соответствующий вопрос обсуждался в Госсовете республики.

На встрече депутатов с общественниками и представителями профильных ведомств говорили, в частности, о возвращении республиканской больницы к обычному режиму работы. Общественники заявили, что это нужно не только больным, но и врачам, которые теряют навыки и квалификацию. И.о. министра здравоохранения Игорь Дягилев отметил, что Коми нуждается в медучреждении на 850 мест. Обсуждался выбор места для строительства. Оптимальным вариантом оказалась земля по Воркутинской улице недалеко от аэропорта. На подготовку этого участка потребуется около шести месяцев.

Стоимость проекта предварительно оценивают в 3,5-4 млрд рублей. Дягилев сообщил, что на федеральном уровне одобрили финансирование в 4,4 миллиарда рублей. Как передает БНК, сейчас от Коми ждут бюджетную заявку и пакет документов.

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