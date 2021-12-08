В Коми мужчина зверски избил свою жену: женщина умерла от отека мозга

Избивший до смерти супругу житель Ухты отправится в исправительную колонию строгого режима Фото: Архив "КП"

В Ухте вынесли приговор местному жителю, избившему жену до смерти. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Суд установил, что семейная пара в течение двух дней пила спиртное. В пьяном угаре у супругов возникла ссора, в ходе которой ухтинец набросился на жену с кулаками. Он избил женщину до беспамятства, нанеся ей тяжелые травмы головы. Несчастная умерла через некоторое время от отека мозга.

Суд назначил жителю Ухты наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.

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