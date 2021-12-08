В Коми подросток избил мужчину и обокрал его

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В Усть-Вымском районе 15-летнего местного жителя признали виновным в разбое и краже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае в Жешарте. Подросток находился на улице Пионерской. Злоумышленник нанес 46-летнему мужчине несколько ударов палкой, а затем повалил на землю. Из рюкзака пострадавшего он украл Bluetooth-колонку с флеш-картой. Мужчина получил вред здоровью средней степени тяжести.

Кроме того, обвиняемый с двумя подростками, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, украл из гаража по улице Молодежной металлические трубы и арматуру. Сумма ущерба владельцу превысила 6 тысяч рублей. Жителя Коми приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание подросток будет в воспитательной колонии.

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