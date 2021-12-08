Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 декабря 2021 13:07

В Сыктывкаре сбили семилетнего мальчика

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В среду, 8 декабря, в Сыктывкаре автомобиль сбил семилетнего мальчика. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам авария произошла возле Мичуринского парка. На улице Димитрова автомобиль сбил ребенка. В сыктывкарском отделе ГИБДД эту информацию подтвердили. Как передает БНК, в результате ДТП пострадал семилетний мальчик. Автомобиль какой марки стал участником этой аварии, в дорожной полиции не уточнили. Какие именно травмы получил юный пешеход, также не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 38-летняя женщина сбила на переходе 10-летнюю девочку