В Сыктывкаре сбили семилетнего мальчика

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В среду, 8 декабря, в Сыктывкаре автомобиль сбил семилетнего мальчика. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам авария произошла возле Мичуринского парка. На улице Димитрова автомобиль сбил ребенка. В сыктывкарском отделе ГИБДД эту информацию подтвердили. Как передает БНК, в результате ДТП пострадал семилетний мальчик. Автомобиль какой марки стал участником этой аварии, в дорожной полиции не уточнили. Какие именно травмы получил юный пешеход, также не сообщается.

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