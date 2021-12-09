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Общество9 декабря 2021 4:45

Медики Коми решили призвать к вакцинации через TikTok

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

Врачей Коми беспокоит низкий уровень вакцинации среди жителей. Медики отмечают, что сейчас в распространении коронавируса наступило затишье и этой паузой стоит воспользоваться и привиться, чтобы вновь не скатиться в страшные числа.

Для того чтобы привлечь внимание людей, накануне в Госсовете РК главный эпидемиолог Коми РКБ Вероника Орлова предложила обратиться к соцсетям. Сейчас необходимо заняться иммунитетом молодежи, поэтому самым логичным будет привлечь медиа, популярные среди нее. В качестве примера Вероника Орлова предложила полезные ролики, содержащие инструкции о том, как подготовиться к вакцинации.

Также медицинское сообщество предлагает сместить фокус информационной рекламы. Если ранее баннеры предлагали позаботиться о себе, то сейчас стоит обратить внимание людей на то, что вакциной они защищают других и приближают пандемию к концу.

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