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Происшествия9 декабря 2021 5:15

Махинации с недвижимостью привели экс-полицейского из Сыктывкара в колонию

Источник:kp.ru
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Фото: скриншот видео Сыктывкарского городского суда

Фото: скриншот видео Сыктывкарского городского суда

Городской суд Сыктывкара вынес приговор бывшему полицейскому А.Г. Черных. Оказалось, что мужчина, когда работал полицейским, провернул махинацию с чужой недвижимостью.

Правоохранитель узнал, что потерпевший и еще один собственник продают квартиру, и предложил содействие. Сотрудник МВД пообещал, что поможет продать жилье, найти квартиру поменьше в Сыктывкаре и вернуть разницу в стоимости. В итоге квартира была продана, а далее подсудимый ничего делать не стал, оставив потерпевшего без крыши над головой и почти 923 тысяч рублей.

В итоге суд постановил отправить Черных на 3,5 года в колонию общего режима и запретил работу в органах на 2 года. Также в пользу потерпевшего взысканы 600 тысяч рублей.

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