Ученые Коми научились применять наночастицы для лечения рака и деменции

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Химики Коми научного центра завершили 5-летние исследования свойств наночастиц и научились управлять их свойствами, получать необходимые материалы и применять наночастицы в медицине. В материале «Коми Гор» ученые рассказали, что частицы можно будет использовать в диагностике и лечении самого разнообразного спектра болезней.

В частности, оказалось, что вещество с содержанием наночастиц подсвечивает опухоль, а вкупе с инфракрасными лучами сдерживает ее рост. Также наночастицы могут послужить транспортом для лекарств. В том виде, в котором медикаменты существуют сейчас, они наносят урон пищеварительной системе, а наночастица может содержать в себе нужное количество вещества и нести его к пораженному участку. В новом формате лекарства способны участвовать и в лечении деменции – над этим работают специалисты сразу нескольких институтов.

Как отмечают ученые, инновационных предложений, основанных на этом исследовании, хватит еще на 10-15 лет.

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