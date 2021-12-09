Многодетная мать из Сыктывкара зарабатывала торговлей наркотиками

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Прокуратура Коми передала в суд уголовное дело 30-летней матери троих детей из Сыктывкара. Женщину будут судить за покушение на сбыт наркотиков, за чем ее и застали полицейские.

Изначально многодетная мать работала продавцом в гипермаркете, но денег не хватало и женщина решила искать дополнительный заработок. В итоге она устроилась в интернет-магазин, который торговал наркотиками через закладки. Сыктывкарка должна была размещать товар по тайникам.

Когда она пыталась найти хорошее место для закладки в лесу за торговым центром «Макси», ее заметили правоохранители. Горожанка отпираться не стала, а отдала все, что при ней было, полицейским и даже показала другие места закладок.

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