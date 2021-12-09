Председатель Союза писателей Коми попала в больницу с ковидом

Фото Национальной детской библиотеки РК им.С.Маршака

Председатель правления Союза писателей Коми Елена Козлова госпитализирована и находится в реанимации. У нее диагностировали коронавирус.

По неподтвержденным из официальных источников данным, легкие пациентки поражены на 85%. Козлова, пишущая на коми языке, была избрана председателем правления Союза писателей республики 1995 году. Как передает «КомиОнлайн», она является членом правления Союза писателей России.

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