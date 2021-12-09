В Коми 41-летний мужчина зарезал в ходе драки знакомого

Ранее судимый житель Сосногорска признан виновным в убийстве Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 41-летнего жителя Сосногорска. Мужчина обвинялся в убийстве 60-летнего знакомого.

Как рассказали в пресс-службе СК по Коми, в июле этого года мужчины выпивали в одной из квартире дома по Молодежной улице, что находится в поселке Нижний Одес. В какой-то момент застолье быстро переросло в драку, в ходе которой фигурант не менее трех раз ударил ножом своего знакомого в область лица и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Известно, что оба участника конфликта были безработными, много пили и ранее были судимы.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в ведомстве.

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