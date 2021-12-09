В Коми из пожара спасли 66-летнего пенсионера, отравившегося угарным газом

Из задымленных помещений самостоятельно эвакуировались 15 человек Фото: Архив "КП"

В Ухте накануне загорелась квартира в доме по Пионерскому проезду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

Сообщается, что огонь вспыхнул рано утром, в полшестого. Из задымленного дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, но не все смогли выбраться наружу. Помощь понадобилась 10 жильцам, которых пожарные спасли из задымленного здания. Также в ведомстве сообщили, что одному человек понадобилась медицинская помощь.

- Один из спасенных - мужчина 1955 года рождения - был госпитализирован с отравлением угарным газом, - уточнили в министерстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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