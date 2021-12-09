В Коми из горящего дома эвакуировались 15 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 9 декабря, в Воркуте горел подвал, из дома эвакуировались 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 6.29 в поселке Воргашор. В доме на улице Энтузиастов загорелся подвал. Через шесть минут на место прибыли пожарные. К тому времени из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожар удалось потушить в 6.50. Площадь возгорания составила два квадратных метра. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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