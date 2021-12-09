В Коми стоимость живой новогодней елки стартует от 40 рублей

Фото: архив КП.

Минприроды Коми утвердило стоимость живой ели на Новый год. В этом году праздничная красавица обойдется жителям региона в стоимость 40+. Как отмечают в ведомстве, цена на елку немного поднялась.

Расклад такой: за ель высотой до одного метра нужно заплатить 40 рублей 23 копейки (в прошлом году - 38,69). Двухметровое дерево обойдется в сумму от 58,04 рублей до 60,35.

Надо выше - плати больше!

- Ель высотой до трёх метров обойдется в 80,46 рубля, ёлка до четырех метров стала стоить 100,58 рубля, а за лесную красавицу выше четырех метров потребуется заплатить 201 рубль 16 копеек, - сообщают в минприроды.

Если же хочется выбрать елку самостоятельно и лично ее срубить, то необходимо быть готовым к бюрократическим проволочкам: надо обратиться в лесничество, написать заявление, заключить договор купли-продажи и оплатить по реквизитам. Места рубки новогодних елей определены ведомством.

Что грозит злоумышленникам, вырубившим ель незаконно, читай ЗДЕСЬ.

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